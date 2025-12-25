En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 25 de diciembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 90,61 euros. El valor de apertura refleja una variación del 40,887672 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve descenso del -0.3% en la última semana, lo que sugiere una cierta estabilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se destaca un crecimiento del 6.17%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una tendencia positiva en el largo plazo, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan rentabilidad sostenida.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 13.78%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 71.82%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.