En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este jueves, 20 de noviembre de 2025 en España es de 100,08 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -6,94%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -11.76% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca un crecimiento del 4.44% en el último año, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Litecoin ha mantenido una tendencia positiva en su valor a lo largo del tiempo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 58.68%, lo que es menor que la volatilidad anual del 72.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.