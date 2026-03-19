Este jueves, 19 de marzo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 63,58 euros. El valor de apertura refleja una variación del -51,370484 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estos activos. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un cambio reciente del -0.23% en la última semana, lo que sugiere una estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación significativa del -42.84%, indicando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. Esta combinación de datos refleja los desafíos que enfrenta Litecoin en el mercado de criptomonedas, donde la volatilidad y las fluctuaciones son comunes. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 38.15%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.93%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.