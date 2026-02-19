Este jueves, 19 de febrero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 61,66 euros. El valor de apertura refleja una variación del -223,08002 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que la demanda ha aumentado y los inversores están más optimistas. Esta tendencia sugiere un posible crecimiento sostenido en el valor de ambos activos si se mantiene el interés del mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -5.68%. A largo plazo, la situación es aún más preocupante, ya que en el último año su variación ha sido del -38.03%. Esta disminución en su valor refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectando su rentabilidad y generando incertidumbre entre los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 16.23%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.09%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.