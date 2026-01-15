En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este jueves, 15 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 84,88 euros. Esta cifra refleja una variación del -5% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución negativa en su cotización, con una disminución del -10.52% en la última semana y un descenso del -20.72% en el último año. Esta tendencia a la baja refleja un entorno desafiante para los inversores, quienes han visto mermar su rentabilidad en un contexto de volatilidad en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 42.58%, es menor que la volatilidad anual del 66.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 84,9 euros.