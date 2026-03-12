Este jueves, 12 de marzo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 62,65 euros, cifra que refleja una variación del -1,44% en comparación con el día pasado. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 0.3% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una significativa caída del -40.35%, lo que refleja un contexto más desafiante y una disminución en la rentabilidad para los inversores a largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 26.10%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.