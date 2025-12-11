En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 95,77 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,54% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 2 es positivo.

Esto sugiere que el interés en Litecoin está aumentando, lo que podría indicar un crecimiento en la demanda y la confianza del mercado.

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un cambio del 2.19% en la última semana, lo que indica una estabilidad reciente en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido del 5.36%, reflejando un crecimiento sostenido que, aunque no es explosivo, sugiere una rentabilidad constante para los inversores que buscan una opción más estable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 33.55%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 72.46%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.