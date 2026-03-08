La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 8 de marzo de 2026 en España es de 61,08 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,22%. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés por Litecoin está en aumento, lo que podría atraer más inversores. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una disminución del -4.68% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -40.85%, lo que indica un desafío considerable para los inversores y una rentabilidad negativa en el periodo analizado. Esta situación sugiere que, a pesar de su potencial como alternativa a Bitcoin, Litecoin enfrenta dificultades en el mercado actual. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 32.18%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.26%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.