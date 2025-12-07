En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este domingo, 7 de diciembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 95,63 euros. El valor de apertura refleja una variación del -388,25154 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución moderada en su cotización, con una variación del -0.51% en la última semana, lo que sugiere una ligera caída en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 1.31%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una tendencia positiva en su rentabilidad a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 58.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 72.74%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.