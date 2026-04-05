Este domingo, 5 de abril de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 61,41 euros, cifra que refleja una variación del -0% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un cambio reciente del -0.61% en la última semana, lo que sugiere una estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación significativa del -54.54%, indicando una tendencia a la baja que ha afectado su rentabilidad. Esta caída en el valor refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas en general, así como factores específicos que han influido en la percepción y demanda de Litecoin. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 21.65%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 57.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.