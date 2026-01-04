En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 4 de enero de 2026 en España es de 97,13 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,02%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 4.75% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se evidencia una variación negativa del -1.06%, lo que indica que, a pesar de la reciente alza, la rentabilidad general de Litecoin ha sido desfavorable en el largo plazo.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 33.24%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 67.85%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 97,1 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93,8 euros.