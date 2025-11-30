En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 30 de noviembre de 2025 en España es de 97,76 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,04%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un aumento en su valor en comparación con días anteriores.

Este crecimiento sugiere un interés creciente en el Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y, por ende, su precio en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución moderada en su cotización, con una variación del -0.5% en la última semana, lo que refleja una estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su desempeño en el último año, se observa una caída del -0.98%, lo que sugiere que, a pesar de su popularidad, Litecoin ha enfrentado desafíos en su rentabilidad a largo plazo. Esta tendencia puede ser indicativa de un mercado de criptomonedas en constante cambio, donde la competencia y la regulación juegan un papel crucial en la valoración de activos digitales.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 22.73%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 72.72%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.