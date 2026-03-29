La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 29 de marzo de 2026 en España es de 61,62 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,49%. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -5.85%, lo que indica una volatilidad reciente en el mercado. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -54.7% en su cotización, lo que sugiere que los inversores han enfrentado desafíos significativos y una rentabilidad negativa en su inversión en Litecoin. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 29.21%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.05%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.