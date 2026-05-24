En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 24 de mayo de 2026 en España es de 61,23 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,12%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto indica un aumento en el valor de ambos activos, sugiriendo un fortalecimiento del Litecoin en relación con el euro.

Esta tendencia puede reflejar un aumento en la demanda de Litecoin o un fortalecimiento del mercado de criptomonedas en general.

En la última semana, la cotización de Litecoin cayó un -3.41%, prolongando una tendencia bajista que en el último año acumula un retroceso del -54.71%; esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para los tenedores en ambos periodos, con pérdidas significativas a 12 meses y un desempeño reciente débil que refleja la volatilidad del mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 19.19%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 53.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.