En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 23 de noviembre de 2025 en España es de 95,9 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,66%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una notable caída del -13.5% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, la variación ha sido más moderada, con una disminución del -3.27%. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Litecoin ha mantenido una relativa estabilidad en su valor a largo plazo, lo que puede ser un indicativo de su rentabilidad en un contexto más amplio.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 59.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 72.85%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.