La cotización del Litecoin este domingo, 22 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 62,72 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,57% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -6.12%, lo que indica una reciente pérdida de valor. A lo largo del último año, la variación en la cotización ha sido aún más significativa, con un descenso del -43.24%. Estos datos sugieren que, a pesar de su potencial como activo digital, Litecoin enfrenta desafíos en su rentabilidad y estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 31.23%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.48%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.