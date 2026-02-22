Este domingo, 22 de febrero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 62,96 euros, cifra que refleja una variación del -3,11% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un cambio negativo del -1.43%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -36.81%. Esta tendencia a la baja refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectado por factores como la volatilidad y la competencia creciente, lo que ha impactado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 40.24%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.