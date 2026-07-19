En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este domingo, 19 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 54,02 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,57% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha mostrado un aumento en los últimos días, indicando una tendencia positiva. Esta tendencia sugiere que los inversores están mostrando mayor confianza en el Litecoin frente al euro, lo que podría continuar en el futuro.

Litecoin muestra un repunte de corto plazo con un cambio semanal de 4.44%, pero en el último año acumula una variación de -56.01%, lo que evidencia una evolución bajista y una rentabilidad negativa para los tenedores de largo plazo; en conjunto, el reciente avance no compensa las pérdidas anuales y refleja un entorno aún volátil.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 33.50%, es menor que la volatilidad anual del 52.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.