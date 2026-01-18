En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 18 de enero de 2026 en España es de 86,78 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,68%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -4.79%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -22.6%. Esta caída en la rentabilidad refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectado por la volatilidad y las fluctuaciones en la demanda.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 52.52%, es menor que la volatilidad anual del 65.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 84 euros.