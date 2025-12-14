En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este domingo, 14 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 92,79 euros, cifra que refleja una variación del -3,53% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -7.43% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido más estable, con una caída leve del -0.47%. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una rentabilidad relativamente constante en el largo plazo, lo que podría ser un indicativo de su resiliencia en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 29.97%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 72.09%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.