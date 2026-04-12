La cotización del Litecoin este domingo, 12 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 62,87 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,17% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una disminución del -1.68% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. En el último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -50.92%, lo que indica que ha enfrentado desafíos importantes en el mercado. Esta rentabilidad negativa sugiere que los inversores deben ser cautelosos y considerar factores externos que podrían estar afectando su desempeño. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 30.27%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.