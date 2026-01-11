En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este domingo, 11 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 93,82 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,09% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como activo, lo que podría estar impulsando su valor frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -4.6% en la última semana y una variación anual de -5.62%. Estos datos indican que, a pesar de su potencial como activo digital, Litecoin ha enfrentado desafíos en su rentabilidad reciente, reflejando las fluctuaciones del mercado de criptomonedas en general.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 18.22%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 66.00%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93,8 euros.