La cotización del Litecoin este domingo, 1 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 63,01 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,1% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 4.43% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca una variación negativa del -31.47% en el último año, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la rentabilidad general ha sido desfavorable en el contexto del mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 71.16%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 61.53%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.