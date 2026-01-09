En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este viernes, 9 de enero de 2026 en España es de 3.616,06 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,24%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -1.81%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 73.71%, evidenciando su rentabilidad y el creciente interés de los inversores en esta criptomoneda. Este comportamiento sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ethereum ha mantenido una tendencia positiva a largo plazo.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, con un 40.42%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.00%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.861,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.