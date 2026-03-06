Este viernes, 6 de marzo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.297,99 euros. El valor de apertura refleja una variación del 646,471 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que ambos activos están ganando valor en el mercado. La tendencia positiva indica un aumento en la confianza de los inversores y un posible crecimiento en la demanda de estas monedas. La evolución de la cotización de la criptomoneda Ethereum ha mostrado una leve estabilidad en la última semana, con un cambio del 0.15%, lo que sugiere una fase de consolidación en el corto plazo. Sin embargo, al analizar el último año, se observa una variación negativa del -18.91%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a lo largo de este período. Esta combinación de datos refleja un contexto de incertidumbre en el mercado de criptomonedas, donde Ethereum ha tenido que adaptarse a diversas condiciones económicas y tecnológicas. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 67.98%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 61.72%. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.