¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este viernes, 5 de diciembre de 2025 en España es de 3.515,78 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -3,86%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 1.32%, lo que refleja una estabilidad en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 71.72%, evidenciando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta combinación de estabilidad reciente y un aumento considerable en el valor anual sugiere que Ethereum continúa siendo una opción interesante en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 87.47%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.12%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.