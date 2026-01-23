En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este viernes, 23 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 3.505,64 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,82% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -7.79%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 23.48%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ethereum ha mostrado un crecimiento significativo en el largo plazo, lo que sugiere una rentabilidad atractiva para los inversores que han mantenido su posición a lo largo del tiempo.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 57.45%, es menor que la volatilidad anual del 58.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.416,7 euros.