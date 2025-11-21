En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este viernes, 21 de noviembre de 2025 en España es de 3.203,86 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,96%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés creciente por parte de los inversores.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una variación del 54.57% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo a largo plazo. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido del -10.92%, indicando una reciente corrección en su valor. Esta fluctuación resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, donde los inversores deben estar atentos a las tendencias a corto y largo plazo para maximizar su rentabilidad.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 49.37%, lo que es menor que la volatilidad anual del 61.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.