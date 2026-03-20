Este viernes, 20 de marzo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.468,21 euros, cifra que refleja una variación del 0,73% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un cambio negativo del -0.84%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -28.7%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas, lo que ha afectado la rentabilidad de los inversores en Ethereum. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 70.96%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 62.07%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.