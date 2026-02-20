La cotización del Ethereum este viernes, 20 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.283,06 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,59% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -6.09%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -23.71%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, Ethereum ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 9.12%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.