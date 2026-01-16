En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este viernes, 16 de enero de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.798,54 euros. El valor de apertura refleja una variación del 77,04984 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 4.69%, lo que refleja una tendencia positiva en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, alcanzando un 44.28%, lo que indica un crecimiento robusto y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Ethereum y su potencial como activo digital en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 55.89%, es menor que la volatilidad anual del 59.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.