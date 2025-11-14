En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este viernes, 14 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.744,12 euros, cifra que refleja una variación del -0,1% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -4.83%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa un notable aumento del 62.26%, evidenciando una evolución positiva y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta dualidad en su comportamiento sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ethereum sigue siendo una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 51.66%, es menor que la volatilidad anual del 61.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.