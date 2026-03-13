La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este viernes, 13 de marzo de 2026 en España es de 2.443,77 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,12%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 5 días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha mostrado una evolución positiva con un incremento del 9.25% en su cotización, lo que sugiere un repunte en el interés y la confianza de los inversores. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -17.24%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en el mercado a lo largo de este periodo. Esta dualidad en su evolución resalta la volatilidad inherente a las criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 16.68%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.