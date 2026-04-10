La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este viernes, 10 de abril de 2026 en España es de 2.620,38 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,67%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha mostrado una evolución positiva con un incremento del 7.82% en su cotización, lo que sugiere un repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -34.24%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en el mercado a lo largo del tiempo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 45.09%, es menor que la volatilidad anual del 61.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.