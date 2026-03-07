Este sábado, 7 de marzo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.302,44 euros, cifra que refleja una variación del 0,24% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un descenso del -3.42%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -18.75%, lo que indica que, a pesar de su potencial como plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y estabilidad en el mercado. Esta evolución sugiere que los inversores deben considerar cuidadosamente los factores que afectan su valor antes de tomar decisiones de inversión. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 62.22%, es mayor que la volatilidad anual del 61.69%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.