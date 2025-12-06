En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 6 de diciembre de 2025 en España es de 3.551,12 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,85%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 9.32%, lo que refleja un aumento en el interés y la confianza de los inversores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 73.44%, evidenciando una tendencia alcista que ha atraído a nuevos participantes al mercado. Esta evolución sugiere que Ethereum continúa consolidándose como una de las principales criptomonedas, destacándose por su rentabilidad y potencial de crecimiento a largo plazo.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 79.55%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 61.25%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.