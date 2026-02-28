La cotización del Ethereum este sábado, 28 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.244,85 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,5% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 2.23%, lo que sugiere una ligera recuperación en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -19%, indicando que, a pesar de la reciente alza, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 83.23%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.30%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.