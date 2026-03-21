La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 21 de marzo de 2026 en España es de 2.485,36 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -7.56%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -28.2%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, Ethereum ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 65.27%, es mayor que la volatilidad anual del 62.06%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.