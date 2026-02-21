Este sábado, 21 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.339,56 euros, cifra que refleja una variación del 0,96% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con días anteriores, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -1.33%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación más significativa del -21.82%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos considerables en su valor a lo largo de este período. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado, Ethereum ha tenido dificultades para mantener su rentabilidad en un entorno volátil. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 17.25%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.66%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.