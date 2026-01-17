En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este sábado, 17 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 3.855,82 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,79% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 7.27%, lo que refleja un interés renovado en el mercado y una posible recuperación tras fluctuaciones anteriores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una variación notable del 46.46%, indicando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere que Ethereum continúa consolidándose como una de las principales criptomonedas en el ecosistema digital.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 49.67%, es menor que la volatilidad anual del 59.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.