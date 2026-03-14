La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 14 de marzo de 2026 en España es de 2.372,68 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,59%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha mostrado un cambio positivo del 3.32%, lo que sugiere una ligera recuperación en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -19.65%, indicando que, a pesar de la reciente alza, su valor ha disminuido significativamente en el transcurso del año. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 24.40%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.57%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.