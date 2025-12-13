En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este sábado, 13 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 3.642,8 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,61% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve cambio del 0.14%, lo que indica una estabilidad reciente en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 81.7% en su cotización, reflejando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores a largo plazo. Esta combinación de estabilidad a corto plazo y un fuerte rendimiento anual sugiere que Ethereum continúa siendo una opción interesante en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, con un 52.89%, es menor que la volatilidad anual del 60.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.