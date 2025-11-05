En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este miércoles, 5 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 3.943,59 euros. Esta cifra refleja una variación del 3,97% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una variación del 60.72% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo a largo plazo. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido del -11.42%, indicando una reciente corrección en su valor. Esta volatilidad es común en el mercado de criptomonedas, donde los precios pueden fluctuar drásticamente en cortos períodos, pero la tendencia general de Ethereum sugiere un potencial de rentabilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 76.20%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 61.27%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.