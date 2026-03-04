La cotización del Ethereum este miércoles, 4 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.482,22 euros. Esta cifra refleja una variación del 7,02% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha mostrado una evolución positiva con un incremento del 8.92% en su cotización, lo que sugiere un repunte en el interés y la demanda por esta moneda digital. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -11.64%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, Ethereum ha enfrentado desafíos significativos en su valor a largo plazo. Esta dualidad en su rendimiento resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 62.46%, es mayor que la volatilidad anual del 61.70%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.