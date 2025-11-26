En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.410,54 euros. El valor de apertura refleja una variación del 531,81973 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 6.91%, lo que refleja un interés renovado en el mercado y una posible recuperación tras fluctuaciones anteriores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 51.5%, evidenciando un crecimiento significativo que ha atraído a inversores y entusiastas de las criptomonedas, consolidando a Ethereum como una de las principales opciones en el ecosistema digital.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 36.71%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.67%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.