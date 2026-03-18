La cotización del Ethereum este miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.522,08 euros. Esta cifra refleja una variación del -5,39% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha mostrado un cambio positivo del 4.6%, lo que sugiere una ligera recuperación en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -22.37%, indicando que, a pesar de la reciente alza, su rentabilidad general ha sido desfavorable en el periodo anual. Esta dualidad en la evolución de su precio refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 64.64%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 62.05%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.