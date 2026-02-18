La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este miércoles, 18 de febrero de 2026 en España es de 2.334,86 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,09%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés creciente en la criptomoneda. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un descenso del -3.96%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -26.4%, lo que indica que, a pesar de su potencial como activo digital, ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y estabilidad en el mercado. Esta evolución sugiere que los inversores deben ser cautelosos y considerar las fluctuaciones del mercado antes de tomar decisiones de inversión. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 37.64%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.