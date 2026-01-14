En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 14 de enero de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.931,31 euros. El valor de apertura refleja una variación del -93,226224 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 9.38%, lo que refleja un interés renovado en el mercado y una posible recuperación tras fluctuaciones anteriores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una impresionante variación del 91.31%, evidenciando un crecimiento significativo que ha atraído a inversores y entusiastas de las criptomonedas, consolidando a Ethereum como una de las principales opciones en el ecosistema digital.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 47.63%, es menor que la volatilidad anual del 59.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.931,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.