La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este martes, 9 de diciembre de 2025 en España es de 3.935,11 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 8,17%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 7.61%, lo que refleja un interés renovado en el mercado y una posible recuperación tras fluctuaciones anteriores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una impresionante variación del 90.88%, destacando su potencial de rentabilidad y la creciente adopción de la tecnología blockchain. Esta evolución sugiere que Ethereum continúa siendo una opción atractiva para los inversores en el ámbito de las criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 58.63%, es menor que la volatilidad anual del 60.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.