En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este martes, 6 de enero de 2026 en España es de 3.798,35 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,59%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 7.77%, lo que refleja un interés renovado en el mercado y una posible recuperación tras fluctuaciones anteriores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 85.04%, evidenciando un crecimiento significativo que ha atraído a inversores y entusiastas de las criptomonedas, consolidando a Ethereum como una de las principales opciones en el ecosistema digital.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 23.19%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.798,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.